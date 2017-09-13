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За добу поліцейські Житомирщини роззброїли жителів кількох районів області

За добу поліцейські Житомирщини роззброїли жителів кількох районів областіГраната, 2 пістолета, гвинтівка Мосіна, самопал і понад півсотні різнокаліберних набоїв, - результат роботи поліцейських територіальних підрозділів ГУНП в області упродовж минулої доби. Операція «Зброя і вибухівка» триває.

До Народицького відділення поліції зателефонували жителі с. Норинців із повідомленням про те, що в лісі біля села чути звуки, схожі на постріли.

На галявині біля лісу працівники слідчо-оперативної групи помітили селянина із пакетом в руках і попросили його показати вміст. Виявилося, у ньому чоловік переносив саморобний пристрій для стрільби.

За словами затриманого, який виявився 60-річним раніше неодноразово судимим місцевим жителем, самопал він знайшов раніше у сільському саду. Нині ж випробував його на придатність у лісі.
За добу поліцейські Житомирщини роззброїли жителів кількох районів області
Пристрій поліцейські вилучили та направили на експертне дослідження. Усі обставини перевіряються у рамках розпочатого досудового розслідування.

У ході проведення профілактичних заходів оперативники Новоград-Волинського відділу поліції у райцентрі зупинили перехожого, 31-річного жителя райцентру. За наявною у поліцейських інформацією, чоловік міг мати при собі заборонені законом речі.
Під час поверхневого огляду правоохоронці виявили у нього пакет з корпусом гранати РГД-5 і підривачем, а також понад 50 патронів калібру 5,45 мм та 7,62 мм.

Звягельчанин розповів, що небезпечні предмети раніше знайшов його родич і приніс додому. Нині ж він ніс їх заховати в інше місце.
Подія була задокументована працівниками слідчо-оперативної групи. Виявлене вилучено та направлено на дослідження.

В обійсті жителя селища Довбиша Баранівського району поліцейські провели санкціонований обшук, у результаті якого виявили незареєстрований пістолет калібру 9 мм. Походження зброї 30-річний господар нині пояснює правоохоронцям. Ще один незареєстрований пістолет такого ж калібру, що за місцем свого проживання зберігав 24-річний житель с.Рогачів Ружинського району, виявили правоохоронці у ході обшуку у будинку чоловіка.

Гвинтівку Мосіна калібру 7,62 мм без заводського номеру зі штиком та набої до неї вилучили поліцейські у домоволодінні 25-річного жителя с.Ягодинка у Пулинському районі.

Уся зброя і боєприпаси нині направлені на дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС, після висновків якого буде прийнято рішення про остаточну кваліфікацію вказаних подій.

Наразі ж відомості за усіма фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) ККУ.

Нагадуємо, що за подібні протиправні діяння чинним Кримінальним кодексом України передбачено покарання у вигляді ув’язнення на строк від 3 до 7 років.
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