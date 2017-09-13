У Житомирі поліцейські перевірили інформацію про виявлення підозрілих речей

Власне заходи відбувалися у рамках розпочатих відсьогодні на Житомирщині антитерористичних навчань.
13 вересня близько 10.25 до поліції надійшло повідомлення про те, що у камері схову у приміщенні центрального автовокзалу залишено громіздкий підозрілий рюкзак. А ще за три чверті години у закладі харчування, розташованому у розважально-торгівельному центрі міста, було виявлено нічийну коробку.
На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи Головного управління Нацполіції в Житомирській області та Житомирського відділу поліції, фахівці вибухотехнічної служби ГУНП та кінологи зі службовим собакою, працівники інших поліційних підрозділів та відповідні екстрені служби.
З приміщень автовокзалу та закладу харчування торгівельно-розважального центру було евакуйовано людей, потенційно небезпечну території огороджено і обмежено доступ сторонніх до неї.
Фахівці-вибухотехніки гідроударами частково знешкодили підозрілі предмети. Жодних вибухових пристроїв або інших предметів, які б могли становити загрозу безпеці громадян, виявлено не було.
Нагадуємо, що з 13 по 15 вересня на Житомирщині проходять навчання, ініційовані Координаційною групою Антитерористичного центру при Управлінні СБУ області, до участі у яких залучені поліція, інші правоохоронні відомства, рятувальники та військовослужбовці.
Шановні громадяни! Правоохоронці нагадують: у разі виявлення підозрілих пакунків, валіз, нічийних іграшок, ґаджетів тощо не варто їх рухати, піднімати, заглядати всередину. Негайно зателефонуйте за номером «102» та повідомте про свою знахідку. Цим ви можете вберегти своє життя та оточуючих. Будьте пильні!
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на наш сайт.
При копировании материалов для интернет-изданий – обязательна прямая открытая для поисковых систем гиперссылка. Ссылка должна быть размещена в независимости от полного либо частичного использования материалов. Гиперссылка (для интернет- изданий) – должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала.