Андрій Курінський: ліс потребує невідкладних рішень

Ситуація із всиханням соснових насаджень в області настільки серйозна, що набирає ознак надзвичайного стану. Про це повідомив начальник Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства Андрій Курінський в ході наради з керівниками лісогосподарських підприємств області.
Днями в Державному агентстві лісових ресурсів України створено штаб з розробки заходів поліпшення санітарного стану лісів.
До таких кроків лісівників змушує вкрай тривожна ситуація, викликана масовим всиханням соснових насаджень Поліського регіону і Держлісагествомає прийняти ефективні управлінські рішення стосовно здійснення невідкладних заходів, спрямованих на ліквідацію наслідків масового всихання лісів.
До штабу увійшли спеціалісти Держлісагентсва, фахівці УкрНДІЛГа, керівники державних спеціалізованих лісозахисних підприємств та інші посадові особи, які працюватимуть над підготовкою проекту розпорядження Кабінету Міністрів щодо проведення заходів з поліпшення санітарного стану лісів.
Науковці з питань лісівництва підготують загальні рекомендації щодо шляхів недопущення поширення осередків всихання та щодо створення на зрубах більш стійких і високопродуктивних деревостанів.
В найкоротший термін спеціалісти Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства мають визначити обсяги пошкоджених насаджень, осередків поширення хвороби.
Крім того, для державної лісової охорони лісогосподарських підприємств проведуть спеціальні навчання щодо методів визначення , обліку, прогнозів розвитку та поширення стовбурових шкідників та профілактики і боротьби з ними.
Прес-служба Житомирського ОУЛМГ