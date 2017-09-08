Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:22 – Андрій Курінський: ліс потребує невідкладних рішень 
  • 10:10 – На Житомирщині поліція затримала голову сільради на хабарі у 400 доларів США (ФОТО) 
  • 15:16 – У Бердичеві прокуратура спільно з правоохоронцями затримали із хабарем майора поліції 
  • 12:38 – Ігор Гундич: Ми плануємо першими в Україні змінити систему підвищення кваліфікації державних службовців 
  • 13:13 – У жителя Житомирщини поліція вилучила масштабні запаси наркосировини 

На Житомирщині поліція затримала голову сільради на хабарі у 400 доларів США (ФОТО)

На Житомирщині поліція затримала голову сільради на хабарі у 400 доларів США (ФОТО)7 вересня працівники Управління захисту економіки в Житомирській області ДЗЕ Нацполіції, Слідчого управління ГУНП та прокуратури області затримали голову однієї із сільрад Малинського району під час одержання ним неправомірної грошової вигоди. За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження.

55-річний сільський голова вимагав грошову винагороду за позитивне рішення сільради про виділення фізичній особі земельної ділянки площею 0,25 га під будівництво житлового будинку. Загалом він оцінив свої послуги у 500 доларів США.

Перший транш у 100 доларів голова сільської ради отримав кількома днями раніше. Момент передачі другої частини неправомірної грошової вигоди був ретельно задокументований правоохоронцями, а фігурант затриманий «на гарячому». Під час огляду у нього було вилучено предмет хабара.

Інформація про подію внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.3 ст.368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України.

За подібні дії чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна. Триває досудове розслідування.

На Житомирщині поліція затримала голову сільради на хабарі у 400 доларів США (ФОТО)
На Житомирщині поліція затримала голову сільради на хабарі у 400 доларів США (ФОТО)
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 152
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Прокуратура затримала із неправомірною вигодою 3300 доларів США керівника відділу Держгеокадастру
» На Житомирщині поліція затримала заступника голови райдержадміністрації під час отримання хабара
» На Житомирщині голова сільради за 3 тисячі гривень визнала нежилі приміщення будівельним сміттям (ФОТО)
» На Житомирщині затримали голову сільради під час отримання хабара (ФОТО)
» У Житомирській області СБУ затримали голову районної ради за отримання неправомірної вигоди у 35 тисяч доларів США
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
МВС України презентувало свою стратегію «Стратегія-2020»
Впервые в Украине официально состоится TechstarsStartupWeekKyiv
Путин одобрил введение миротворцев ООН на Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ
Набула чинності Угода про асоціацію між Україною та Євросоюзом
Антикорупційна реформа України є вкрай важливою для створення заможної європейської держави та повинна продовжуватися
Путин одобрил введение миротворцев ООН на Донбасс для обеспечения безопасности миссии ОБСЕ
Юнкер: Нові санкції США проти Росії лише після консультацій із союзниками
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Испытание «Сименсом»
Великая шахматная доска: сильный ход Украины
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
Роботи в журналістиці
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+