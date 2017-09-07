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У Бердичеві прокуратура спільно з правоохоронцями затримали із хабарем майора поліції

У Бердичеві прокуратура спільно з правоохоронцями затримали із хабарем майора поліції Слідчими слідчого відділу прокуратури Житомирської області проводиться досудове розслідування за фактом вимагання старшим оперуповноваженим місцевого відділу поліції неправомірної вигоди.

Сьогодні, 7 вересня 2017 року, у ході проведення слідчих (розшукових) дій, слідчими слідчого відділу прокуратури області, спільно із працівниками управління внутрішньої безпеки в області ДВБ Нацполіції України, у Бердичеві, близько 9-ї год. ранку, затримано «на гарячому» майора поліції під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 3 тис грн.

За таку суму правоохоронець пообіцяв посприяти місцевому мешканцю не притягувати його до кримінальної відповідальності за злочин, пов’язаний із незаконним обігом наркотиків.

Неправомірну вигоду вилучено.

На даний час вирішується питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення затриманого від займаної посади.

Досудове розслідування у кримінальному провадження за ч. 3 ст. 368 КК України проводить слідчий відділ прокуратури області.

Додатково. Санкція зазначеної статті передбачає покарання - позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

У Бердичеві прокуратура спільно з правоохоронцями затримали із хабарем майора поліції
У Бердичеві прокуратура спільно з правоохоронцями затримали із хабарем майора поліції
У Бердичеві прокуратура спільно з правоохоронцями затримали із хабарем майора поліції
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