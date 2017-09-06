У жителя Житомирщини поліція вилучила масштабні запаси наркосировини

Кілограми коноплі та снодійного маку, що зберігав у своєму домоволодінні житель селища Пулин, а також нарковмісні рослини на городі вилучили 5 вересня поліцейські. Триває досудове розслідування. Чоловіка перевіряють на причетність до збуту наркотичної сировини.
У рамках кримінального провадження, розпочатого правоохоронцями за фактом вирощування нарковмісних рослин 46-річним жителем селища Пулин, поліцейські провели за місцем його проживання санкціонований обшук.
– Про господаря відомо, що він проживає у домоволодінні разом із літньою матір’ю, працював зварювальником, є наркозалежним і у минулому вже притягувався до кримінальної відповідальності за незаконне зберігання наркотиків, - повідомив начальник Пулинського відділення поліції Сергій Лисюк.
У результаті проведених слідчих дій із присадибної ділянки домоволодіння чоловіка було вилучено понад 50 рослин коноплі.
А на горищах будинку та підсобного приміщення поліцейські виявили так звані нарксушки, де підвішеним догори висушувався зібраний врожай.
У будинку поліцейські також виявили сухі рослини снодійного маку. Загалом вилучено 9 кг конопель та 20 кг макової соломки.
Усі вилучені запаси направлені на експертне дослідження до Науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС.
Сам наркозаготівельник, спілкуючись з поліцейськими, пожалкував, що не встиг скористатися зібраним врожаєм.
Відтак поліція розслідує кримінальне провадження одразу за двома статтями Кримінального кодексу України – ст.310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) та ст.309 ( Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збут). Чоловіка також обґрунтовано підозрюють в утриманні місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів та перевіряють на причетність до збуту наркосировини.