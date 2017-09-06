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Ігор Гундич із Послом Чехії розглянули можливості залучення інвесторів на Житомирщину

Ігор Гундич із Послом Чехії розглянули можливості залучення інвесторів на ЖитомирщинуГолова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич та голова обласної ради Володимир Ширма обговорили із Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні Радеком Матулою питання економічного співробітництва та залучення інвесторів.

Зустріч проходила сьогодні, 5 вересня.

«У плані пошуку інвестицій ми займаємо активну позицію. Наші пріоритетні напрямки – лісопереробна, сільськогосподарська, каменеобробна і видобувна галузі, а також IT-технології. Ми хочемо їх розвивати, але інвестицій не вистачає, тому таких інвесторів область чекає. Ми зацікавлені, щоб інвестор приходив на Житомирщину. Також сьогодні ми активно шукаємо інвестора з переробки соняшника – виробництва олії», – зазначив Ігор Гундич.

Також керівник області надав чеській стороні інформацію про можливості області.

«Ми детально ознайомимося із можливостями вашого регіону та вже разом будемо шукати інвесторів. Ми також зацікавлені й у культурному обміні між земляцтвами», – зазначив Посол Чехії Радек Матула.

Керівник області наголосив на тому, що яке б це питання не було: економічний розвиток чи культурний обмін – завжди можна розраховувати на підтримку обласної влади. «Ми максимально відкриті. Якщо ми говоримо про Європейський Союз, то він має бути тут, а тут він може бути лише тоді, коли ми постійно обмінюємося, спілкуємося. Тим паче, що зараз українці можуть відвідувати Європу. Те, чого Європа досягала за 40 років, ми намагаємося наздогнати скоріше і йдемо до цього «семимильними кроками», – додав Ігор Гундич.
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