Ігор Гундич із Послом Чехії розглянули можливості залучення інвесторів на Житомирщину

Голова Житомирської облдержадміністрації Ігор Гундич та голова обласної ради Володимир Ширма обговорили із Надзвичайним і Повноважним Послом Чеської Республіки в Україні Радеком Матулою питання економічного співробітництва та залучення інвесторів.
Зустріч проходила сьогодні, 5 вересня.
«У плані пошуку інвестицій ми займаємо активну позицію. Наші пріоритетні напрямки – лісопереробна, сільськогосподарська, каменеобробна і видобувна галузі, а також IT-технології. Ми хочемо їх розвивати, але інвестицій не вистачає, тому таких інвесторів область чекає. Ми зацікавлені, щоб інвестор приходив на Житомирщину. Також сьогодні ми активно шукаємо інвестора з переробки соняшника – виробництва олії», – зазначив Ігор Гундич.
Також керівник області надав чеській стороні інформацію про можливості області.
«Ми детально ознайомимося із можливостями вашого регіону та вже разом будемо шукати інвесторів. Ми також зацікавлені й у культурному обміні між земляцтвами», – зазначив Посол Чехії Радек Матула.
Керівник області наголосив на тому, що яке б це питання не було: економічний розвиток чи культурний обмін – завжди можна розраховувати на підтримку обласної влади. «Ми максимально відкриті. Якщо ми говоримо про Європейський Союз, то він має бути тут, а тут він може бути лише тоді, коли ми постійно обмінюємося, спілкуємося. Тим паче, що зараз українці можуть відвідувати Європу. Те, чого Європа досягала за 40 років, ми намагаємося наздогнати скоріше і йдемо до цього «семимильними кроками», – додав Ігор Гундич.