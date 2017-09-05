У Житомирі затримано чоловіка, який намагався дати хабара поліцейському

4 вересня у службовому кабінеті працівника Управління захисту економіки в області був затриманий 49-річний житомирянин, який намагався дати гроші поліцейському за неперешкоджання веденню незаконної діяльності з обміну валют. Проводиться досудове розслідування.
Близько 18.15 працівники УЗЕ області спільно з військовою прокуратурою Житомирського гарнізону та Житомирським управлінням ДВБ НПУ затримали відразу після передачі грошей чоловіка, який їх приніс.
Усі його дії були відповідно задокументовані у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.
Суму у 3 тисячі гривень чоловік пропонував поліцейському за невтручення і неперешкоджання веденню ним незаконної діяльності з обміну валют.
Нині 49-річний житель обласного центру затриманий на підставі норм ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.
Відповідно до законодавства чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 8 років із конфіскацією майна або без такої.
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