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У Житомирі затримано чоловіка, який намагався дати хабара поліцейському

У Житомирі затримано чоловіка, який намагався дати хабара поліцейському4 вересня у службовому кабінеті працівника Управління захисту економіки в області був затриманий 49-річний житомирянин, який намагався дати гроші поліцейському за неперешкоджання веденню незаконної діяльності з обміну валют. Проводиться досудове розслідування.

Близько 18.15 працівники УЗЕ області спільно з військовою прокуратурою Житомирського гарнізону та Житомирським управлінням ДВБ НПУ затримали відразу після передачі грошей чоловіка, який їх приніс.

Усі його дії були відповідно задокументовані у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 3 ст. 369 (Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі) Кримінального кодексу України.

Суму у 3 тисячі гривень чоловік пропонував поліцейському за невтручення і неперешкоджання веденню ним незаконної діяльності з обміну валют.

Нині 49-річний житель обласного центру затриманий на підставі норм ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до законодавства чоловікові може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 4 до 8 років із конфіскацією майна або без такої.

У Житомирі затримано чоловіка, який намагався дати хабара поліцейському
У Житомирі затримано чоловіка, який намагався дати хабара поліцейському
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