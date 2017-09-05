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У Житомирі зупинено роботу трьох автомобільних газозаправних пунктів

У Житомирі зупинено роботу трьох автомобільних газозаправних пунктівЗа позовом Житомирської місцевої прокуратури судом прийнято рішення про зупинення експлуатації приватним підприємством без належних дозвільних документів трьох автомобільних газозаправних пунктів у Житомирі.

Житомирською місцевою прокуратурою в ході вивчення матеріалів перевірки Управління Держпраці в області встановлено підстави для представництва інтересів держави в суді.

Зокрема, йдеться про те, що приватне підприємство використовувало три автомобільні газозаправні пункти, розташовані на території м. Житомира, для експлуатації обладнання яких не було належної технічної документації і відповідних дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

З метою запобігання настання невідворотних наслідків для життя та здоров’я людей, забезпечення безпеки жителів міста Житомира, місцевою прокуратурою заявлено позов, який Житомирським окружним адміністративним судом задоволено у повному обсязі.

Прес-служба прокуратури Житомирської області
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