У Житомирі зупинено роботу трьох автомобільних газозаправних пунктів

За позовом Житомирської місцевої прокуратури судом прийнято рішення про зупинення експлуатації приватним підприємством без належних дозвільних документів трьох автомобільних газозаправних пунктів у Житомирі.
Житомирською місцевою прокуратурою в ході вивчення матеріалів перевірки Управління Держпраці в області встановлено підстави для представництва інтересів держави в суді.
Зокрема, йдеться про те, що приватне підприємство використовувало три автомобільні газозаправні пункти, розташовані на території м. Житомира, для експлуатації обладнання яких не було належної технічної документації і відповідних дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та застосування машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.
З метою запобігання настання невідворотних наслідків для життя та здоров’я людей, забезпечення безпеки жителів міста Житомира, місцевою прокуратурою заявлено позов, який Житомирським окружним адміністративним судом задоволено у повному обсязі.
Прес-служба прокуратури Житомирської області