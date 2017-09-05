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У Новоград-Волинському районі чоловік застрелив іншого через ревнощі

У Новоград-Волинському районі чоловік застрелив іншого через ревнощі3 вересня уночі до поліції надійшло повідомлення від медиків про констатацію смерті 45-річного жителя м. Рівного. Причиною стало вогнепальне поранення грудної клітини, завдане сусідом батьків загиблого. Усі обставини та причини встановлюються у ході розпочатого досудового розслідування.

Подія сталася у с. Пилиповичі близько 1 ночі. 52-річний чоловік вистрелив, попередньо із власної зареєтрованої мисливської рушниці, в іншого, завдавши йому смертельного поранення грудної клітини. Прибулі на місце події медики, на жаль, допомогти уже нічим не могли.

- Коли ми прибули до села, то з’ясували, що батьки загиблого та підозрюваний проживають поряд. Увечері сусіди спокійно спілкувались, а уночі чоловік з незрозумілих причин, ніби розшукуючи дружину, прийшов з’ясовувати стосунки із їх сином, який приїхав на кілька днів з м. Рівного допомогти по господарству, - розповів начальник Новоград-Волинського відділу поліції Юрій Кононенко.

«Розмова» закінчилась фатально. На звук пострілу з обох будинків вибігли мешканці, які й викликали для пораненого швидку допомогу.

Стрілок же, зрозумівши накоєне, відразу сів до власного автомобіля та поїхав геть.

Нині поліцейські встановлюють його місце перебування. Автівку чоловіка уже знайшли та доставили до відділу поліції.

Досудове розслідування проводиться за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Винуватцеві може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 7 до 15 років.

Відтак, оголошеним у розшук за вчинення тяжкого злочину є Лавренчук Павло Михайлович, 13.06.1965 р.н., уродженець с. Острожок Баранівського району Житомирщини, житель м. Новограда-Волинського.

Прикмети розшукуваного: на вигляд 50-55 років, щільної тілобудови, зріст – 170-175 см, волосся чорне із сивиною, очі темні.
Офіційних документів на підтвердження особи чоловік немає, оскільки всі вони залишені за місцем його проживання.

Шановні громадяни! Якщо ви володієте будь-якою інформацією про місцезнаходження розшукуваного чоловіка, повідомте про це до найближчого відділу чи відділення поліції або за телефонами: (0412) 40-74-20 або 102. Конфіденційність гарантовано.
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