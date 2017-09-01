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На Житомирщині у результаті ДТП загинула пенсіонерка, ще двоє чоловіків у лікарні

На Житомирщині у результаті ДТП загинула пенсіонерка, ще двоє чоловіків у лікарні Дорожньо-транспортна сталася 31 серпня на 14 км автодороги Житомир - Могилів-Подільський. Водій автомобіля «Славута», виїжджаючи на головну дорогу, не надав перевагу в русі автомобілю «Skoda», що рухався у напрямку м. Житомира. Розпочато кримінальне провадження.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Попередньо з’ясовано, що водій автомобіля «Славута», 40-річний бердичівлянин, виїжджаючи з другорядної на головну дорогу у напрямку м. Житомира, не надав перевагу в русі і скоїв зіткнення з «Skoda Super B» під керуванням 45-річного жителя м. Вінниці.

Унаслідок ДТП 66-річна пасажирка першого авто від отриманих травм загинула на місці пригоди. Його водій та ще один пасажир, 1941 р.н., з тілесними ушкодженнями були госпіталізовані до травматологічного відділення лікарні.

Усі обставини та причини пригоди правоохоронці з’ясовують у рамках розпочатого кримінального провадження за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Водночас поліцейські звертаються до водіїв транспортних засобів із наполегливим закликом до суворого дотримання Правил дорожнього руху. Під час кермування будьте уважними та не ігноруйте дорожні знаки. Перед тим, як здійснити будь-який маневр, переконайтеся, що це буде безпечно для вас та інших учасників дорожнього руху.
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