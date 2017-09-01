У громаді на Житомирщині за кошти ДФРР розпочали будівництво станції знезалізнення питної води

У Краснопільській об’єднаній територіальній громаді, що в Чуднівському районі, розпочали будівництво станції знезалізнення питної води та водогінних мереж у с. Стетківці та будівництво водопроводу у с. Краснопіль. Ці проекти реалізуються у 2017 році за кошти Державного фонду регіонального розвитку та місцевого бюджету.
Про це повідомив голова Краснопільської громади Іван Патей.
Ці проекти входять до 33 проектів ДФРР, які реалізуються цьогоріч на Житомирщині і які голова ОДА Ігор Гундич тримає на особистому контролі.
За словами голови ОТГ, у с. Краснопіль розпочато роботи до будівництва водопроводу, протяжність якого більше 21 км, що дозволить охопити мережею все селище. За кошти громади закуплені поліетиленові труби. Наразі тут працює техніка та бригада, які здійснюють підготовчі роботи для вкладання труб.
Загальна вартість реалізації проекту складає 2 млн 644,5 тис.грн. З яких 30% – 793 тис. 364 грн – співфінансує бюджет громади, 1 млн 851,2 тис. грн – кошти ДФРР.
Також Іван Патей зазначає, що за кошти об’єднаної громади вже закуплена станція для знезалізнення питної води та водогінних мереж у с. Стетківці Чуднівського району. Здійснються необхідні підготовчі роботи для її установки.
Такі автоматизовані станції знезалізнення та очищення води призначені для видалення заліза, марганцю, сірководню та завислих речовин з води, що використовується в господарчо-побутових і питних цілях.
Вартість реалізації проекту 1 млн 352,594 тис. грн.oda.zt.gov.ua