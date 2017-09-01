В області планують витратити майже 300 мільйонів гривень на капітальний ремонт під’їзних доріг до опорних шкіл

За ці гроші збираються відремонтувати кількасот кілометрів дорожнього полотна, каже голова облради Володимир Ширма. За його словами, нині це питання перебуває на особливому контролі у влади:
"Все, що стосується дітей і освіти обов’язково має бути на постійному контролі – і харчування, і підвіз дітей, і наші опорні школи, про які ми в цьому році так багато говоримо. Я хочу закцентувати тут увагу голів райдержадміністрацій, голів об’єднаних територіальних громад і всіх освітян на тому, що зараз ми вже в цьому році проводимо тендери з ремонту під’їзних доріг до наших опорних шкіл. Це сотні і сотні кілометрів. Близько 300 мільйонів гривень буде направлено на капітальний ремонт під’їзних доріг до наших опорних шкіл".
До слова, станом на сьогодні Житомирщина перебуває на третьому місці в державі за кількістю створених опорних шкіл:
"Що стосується опорних шкіл, то я пишаюся тією роботою, яку ми разом з вами вже зробили в цьому напрямку. І на сьогодні показник у 30 опорних шкіл в області є третім по Україні. Щиро дякую і головам об’єднаних громад, і головам райдержадміністрацій, які інколи навіть в умовах нерозуміння і спротиву все ж таки зробили цю роботу. Ми розуміємо, що оптимізація шкільної мережі також за першочергову мету ставить підвищення якості надання освітніх послуг", – зауважив під час нещодавньої обласної конференції освітян заступник голови облдержадміністрації Ярослав Лагута.
Відзначимо, що цьогоріч в області також капітально ремонтується 195 шкільних об’єктів. Загалом, з першого вересня на Житомирщині за шкільні парти сядуть 129 тисяч дітей, 13 тисяч з яких – першокласники.
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