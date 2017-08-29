За втручання прокуратури Житомирщини до місцевого бюджету надійде понад півмільйона гривень

За позовом прокуратури області, рішенням господарського суду Житомирської області зобов’язано приватне підприємство сплатити понад 500 тис грн заборгованості за експлуатацію полігону твердих побутових відходів м. Житомира.
Йдеться про те, що у травні 2015 року Житомирською міською радою укладено з приватним підприємством інвестиційний договір з експлуатації полігону твердих побутових відходів м. Житомира, за умовами якого інвестор зобов’язався щомісячно перераховувати до місцевого бюджету 60 тис грн.
Однак підприємство не виконало взятих на себе зобов’язань у повному обсязі та сплатило кошти лише за травень і червень 2016 року, безпідставно припинивши виконання умов договору. Унаслідок цього станом на березень 2017 року перед місцевим бюджетом утворилася значна заборгованість. Прокуратурою Житомирської області вжито заходів представницького характеру та захищено інтереси держави і територіальної громади у бюджетній сфері.
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