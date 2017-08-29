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Житомиряни попрощалися з учасником бойових дій Сергієм Шмиріним

Житомиряни попрощалися з учасником бойових дій Сергієм ШмирінимСьогодні, 29 серпня, в Будинку офіцерів у Житомирі відбулося прощання із військовослужбовцем бердичівської 26-ї артилерійської бригади, учасником бойових дій Сергієм Васильовичем Шмиріним. Провести в останню путь Сергія Шмиріна прийшли рідні, друзі, побратими, громадськість.

Поховають Сергія Шмиріна на житомирському кладовищі, що на Корбутівці.


Житомиряни попрощалися з учасником бойових дій Сергієм Шмиріним
Житомиряни попрощалися з учасником бойових дій Сергієм Шмиріним

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