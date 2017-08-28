На Житомирщині затримано майже 30 старателів і вилучила понад 130 мотопомп

Поліцейські рейдові групи продовжують профілактичні відпрацювання північних районів Житомирської області для протидії незаконному видобутку сонячного каменю. Упродовж останніх кількох днів правоохоронці зареєстрували 4 факти нелегального видобутку бурштину, вилучили 5 мотопомп та інше спецобладнання.
До участі у профілактичних заходах на півночі регіону залучаються працівники Головного управління Нацполіції в області, Управління захисту економіки ДЗЕ, нацгвардійці та інші придані сили. Упродовж останніх трьох днів рейдові групи виявили низку копалень в Олевському районі та затримали окремих старателів «на гарячому».
Уночі 25 серпня рейдова група спецпризначенців ГУНП, працівників УЗЕ та нацгвардійців неподалік с. Шебедихи зупинили автомобіль УАЗ під керуванням 28-річного жителя с. Замисловичів. У ході огляду транспортного засобу поліцейські виявили дві мотопомпи та інше приладдя. Автомобіль з керманичем доставили до Олевського відділення поліції для подальшого з’ясування усіх обставин.
Тієї ж ночі у тому ж лісовому масиві рейдувальники натрапили на нелегальну копальню. На місці було затримано 26-річного жителя с. Зубковичів, який намагався за допомогою мотопомпи, пожежних рукавів та іншого обладнання видобувати сонячне каміння.
Наступної доби, близько 21 години, неподалік с. Обища поліцейські затримали ще одного бурштиношукача, 50-річного жителя райцентру. З незаконно організованої копальні було вилучено мотопомпу, пожежні рукави та шланги, забірники та металеві тички.
З іще однієї нелегальної копальні, виявленої поблизу с. Шебедихи у ніч з неділі на понеділок, старателі розбіглися при появі поліцейських. З місця події вилучено мотопомпу.
За усіма вказаними фактами нині розпочаті відповідні перевірки.
– Посилені профілактичні відпрацювання північних районів Житомирщини із залученням приданих сил ми розпочали на початку березня п.р. За результатами цієї роботи станом на серпень, поліцейські затримали майже 30 старателів. З незаконних копалень вилучено 40 транспортних засобів, понад 130 мотопомп та інше приладдя. За фактами порушення правил охорони або використання надр відкрито понад півсотні кримінальних проваджень, - повідомив начальник ГУНП Житомирщини В’ячеслав Печененко.
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