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24 серпня у "Ракушці" - День Незалежності по особливому!

24 серпня у "Ракушці" - День Незалежності по особливому!Головний мистецький захід до Дня Незалежності, який відбудеться 24 серпня у літньому театрі "Ракушка" міського парку культури і відпочинку, презентуватиме новий гала-концерт "Покоління Незалежних", конкурси-буріме на кращий слоган до Дня Незалежності, інтерактивні відео-привітання від житомирян, патріотичні молодіжні руханки і традиційно улюблений житомирянами арт-майданчик "Синьо-жовте селфі", а наприкінці прозвучать кавер-версії українських та європейських хітів від ді-джеїв та виконавців клубної музики.

Річниці Незалежності нашої держави присвячений молодіжний громадсько-мистецький фестиваль "Молодь відзначає Незалежність-2017" (в рамках творчого проекту "Мирний Житомир – єдина країна"). Активна творча молодь Полісся вирішила відзначити знаменну для нашої держави дату по-особливому: з українським колоритом та молодіжною креативністю. Проведенню заходу сприяють управління сім'ї, молоді та спорту Житомирської облдержадміністрації та управління культури Житомирської міської ради за сприяння просвітницького відділу обласного медичного центру здоров'я та спортивної медицини, які постійно піклуються про юнаків та дівчат та їх уподобання.

Як повідомили організатори, розпочнеться фестиваль патріотичною молодіжною руханкою "Молодь Житомира – єднай Україну!" за участю усіх бажаючих долучитися до дійства.

Глядачі дізнаються, як відзначають День Незалежності в інших європейських країнах, а також про звичаї і традиції європейських столиць.

Молоді симпатики української сучасної та народної пісні виконають кавер-версії відомих українських хітів. Для усіх присутніх проведуть майстер-клас "Українська краса – довга коса", патріотичну акцію "Синьо-жовта стрічка – символ єдності України", відбудеться урочисте відзначення Королеви Дня Незалежності.

У програмі фестивалю – виступи відомих молодіжних гуртів та виконавців у гала-концерті "Покоління Незалежних", працюватимуть творчі майстерні різноманітних суб-культур.

Закінчиться громадсько-мистецький фестиваль "Молодь святкує Незалежність" евроденс-парадом українських ді-джеїв OPEN AIR.

Прозвучать нові патріотичні DJ-треки від виконавців сучасної клубної музики.

Генеральний медіа-партнер заходу - телерадіокомпанія "ЕФІР" та радіо "ХІТ FM", "РЕТРО FM", "Русское" радіо Україна", "Радіо Рокс", "Ера FM", ексклюзивний медіа-партнер – газета "20 ХВИЛИН", головний радіо-партнер – "Житомирська хвиля". Інформаційні партнери – РА "Прайм Груп", газети "Імперія-TV", "Пульс-норма", "Житомирщина", сайти: zhitomir.info, Рупор Житомира, 0412.ua, Афіша Житомира, moemisto.ua, Житомир Tooday, Житомир LIFE, Житомир Експрес, zamkova.info, vgolos.zt.ua

Отож, шановні житомиряни, якщо ви бажаєте по-справжньому відзначити День Незалежності України, завітайте 24 серпня, у четвер, о 15 годині до літнього театру "Ракушка" міського парку культури і відпочинку на фестиваль "МОЛОДЬ ВІДЗНАЧАЄ НЕЗАЛЕЖНІСТЬ!"

24 серпня у "Ракушці" - День Незалежності по особливому!
24 серпня у "Ракушці" - День Незалежності по особливому!
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