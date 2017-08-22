Під Овручем у ДТП загинув велосипедист

21 серпня близько 5.20 на автодорозі Овруч-Словечно поблизу с. Піщаниці під колеса автомобіля «Ford F150» потрапив 27-річний місцевий житель. Чоловік загинув на місці події. Поліцією розпочато досудове розслідування.
За попередньою інформацією, 32-річний водій іномарки, житель м. Києва, рухаючись у напрямку м. Овруча, вчинив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку.
У результаті ДТП 27-річний водій велосипеда, житель м. Овруча, загинув на місці події.
Нині у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, триває з’ясування причин та обставин події.
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