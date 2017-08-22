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У Житомирському районі під колесами вантажівки загинула жінка

У Житомирському районі під колесами вантажівки загинула жінкаФатальна дорожньо-транспортна пригода сталася 21 серпня близько 21.00 на 164 км автодороги Київ-Чоп поблизу с. Болярки. Поліцією розпочато досудове розслідування.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Iveco», 64-річний громадянин Сербії, рухаючись у напрямку м. Житомира, вчинив наїзд на 75-річну житомирянку, яка знаходилась на проїзній частині.

У результаті ДТП пішохід загинула.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Триває з’ясування причин та обставин події.

Поліція закликає водіїв суворо дотримуватися правил безпеки під час керування транспортними засобами. Під час руху враховуйте всі фактори ризику: дорожнє покриття, погодні умови та пору доби.

Пішоходам варто подбати про особисту безпеку: пересуваючись поблизу автодоріг в темну пору доби, обов’язково одягати світлоповертаючі елементи, які дозволять водіям вчасно вас помітити.
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