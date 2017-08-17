За 2 навчальні роки Житомирщина закупила 58 шкільних автобусів

За останні 2 навчальні роки на Житомирщині було закуплено 58 нових шкільних автобусів.
Про це інформує управління освіти і науки облдержадміністрації.
Голова ОДА Ігор Гундич зазначає: «Завдяки коштам з ДФРР та місцевих бюджетів за останні 3 роки вдалося закупити 58 шкільних автобусів. Відтепер до розвитку освіти підходимо комплексно. Включили у перелік ремонту доріг першочергово ті дороги, які ведуть до НУШів та опорних шкіл, аби підвіз дітей був безпечним. Адже навіщо створювати сучасну школу і купувати новий автобус, якщо дороги у жахливому стані», – зазначив Ігор Гундич.
У червні 2017 року придбано 12 шкільних автобусів, які вже до 1 вересня поїдуть до районів та ОТГ області.
На сьогодні залишається потреба на придбання ще 38 автобусів загальною сумою понад 60 млн грн, які планується закупити у 2018, 2019 роках.
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