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За 2 навчальні роки Житомирщина закупила 58 шкільних автобусів

За останні 2 навчальні роки на Житомирщині було закуплено 58 нових шкільних автобусів.
За 2 навчальні роки Житомирщина закупила 58 шкільних автобусів

Про це інформує управління освіти і науки облдержадміністрації.

Голова ОДА Ігор Гундич зазначає: «Завдяки коштам з ДФРР та місцевих бюджетів за останні 3 роки вдалося закупити 58 шкільних автобусів. Відтепер до розвитку освіти підходимо комплексно. Включили у перелік ремонту доріг першочергово ті дороги, які ведуть до НУШів та опорних шкіл, аби підвіз дітей був безпечним. Адже навіщо створювати сучасну школу і купувати новий автобус, якщо дороги у жахливому стані», – зазначив Ігор Гундич.

У червні 2017 року придбано 12 шкільних автобусів, які вже до 1 вересня поїдуть до районів та ОТГ області.

На сьогодні залишається потреба на придбання ще 38 автобусів загальною сумою понад 60 млн грн, які планується закупити у 2018, 2019 роках.

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