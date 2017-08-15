На Житомирщині поліцейські розшукали чотирьох зниклих дітей

Повідомлення про зникнення хлопчиків, найстаршим з яких – по 10, а найменшому – 5 років, надійшло до Бердичівського відділу поліції після опівночі 14 серпня. Уже на світанку поліцейські розшукали дітей на соняшниковому полі поблизу села та повернули батькам.
За словами 40-річної заявниці, жительки с. Житинців, її 10-річний син та троє дітей її племінниці, 10-ти, 8-ми та 5-ти років не повернулись додому. Самостійно розшукати дітей батьки не змогли.
На місце події негайно прибули працівники слідчо-оперативної групи та підрозділу превентивної діяльності Бердичівського відділу поліції.
За словами батьків, хлопчики і раніше мандрували у сусідні села або могли допізна загратися на вулиці, але завжди самостійно повертались додому.
- Увечері прийшов з роботи, вже й стемніло, а дружина каже, що дітей ніде немає, - розповідає батько 10-річного Сергійка. – Кинулися шукати по сусідах, на місцевих ставках, були в другому селі, куди він разом з друзями міг піти. Люди казали, що бачили їх ще вдень на дорозі між селами, і все. Зателефонували до поліції.
Відтак правоохоронці створили кілька груп, які розшукували дітей у селі та у сусідніх населених пунктах, оглядали закинуті будівлі, обстежували береги водойм та поля. Пошукова операція тривала до ранку. Аж на світанку одна з пошукових груп поліцейських виявила хлопчаків, які спали на соняшниковому полі. Правоохоронці одразу доставили дітлахів додому, там їх напоїли теплим чаєм та нагодували. На щастя, вони почувалися задовільно.
Як з’ясувалося, хлопці дійсно дісталися пішки до сусіднього села, там гралися з однолітками. Згодом полем знову пішли додому, але дорога та розваги зайняли забагато часу. Зрозумівши, що вже запізно і побоюючись покарання від батьків, дітлахи вирішили заночувати у полі серед соняхів.
- Вдень було спекотно, хотілося пити, але ми вирішили не повертатися додому, а їли помідори та капусту, що знайшли на полі, - розповідає 10-річний Сергійко. – Вже вночі вирішили ночувати, то лягли на землю і дивилися у небо. Павло навіть задрімав, а я не спав, бо було холодно і трохи лячно. А молодші хлопці тулилися до мене. Намагався вкритися кукурудзяним листям та футболкою.
Нині хлопці почуваються добре. Кажуть, що більше так не чинитимуть.
- Поліцейські поспілкувалися з батьками щодо приділення більшої уваги дітям та нагляду за ними, недопущення їх самостійних подорожей, - повідомила начальник Бердичівського відділу поліції Ольга Зінченко. – Разом з тим про такий випадок будуть сповіщені і соціальні служби, адже родинам не завадить їх супровід.
Поліцейські закликають батьків не залишати дітей без нагляду, відповідально ставитися до організації дозвілля та дбати про їх безпеку.