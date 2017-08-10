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На Житомирщині стартував набір поліцейських груп швидкого реагування

На Житомирщині стартував набір поліцейських груп швидкого реагуванняПерший етап відбору майбутніх поліцейських триватиме з 10 по 25 серпня 2017 року. У цей період усі бажаючі можуть подати заявки, заповнивши онлайн-анкети. Про це на брифінгу повідомив заступник начальника ГУНП Житомирщини Артем Лисогор.

Усі бажаючі служити у лавах поліції можуть ознайомитись з вимогами до кандидатів на посади поліцейських і загальними обмеженнями щодо служби, етапами відбору, стислим змістом службових обов’язків, умовами грошового забезпечення на офіційному веб-сайті Національної поліції України (https://nabir.np.gov.ua).

– Ми продовжуємо формувати команди молодих, сповнених патріотизму та бажання змінювати життя в своїй країні на краще, людей, які працюватимуть у складі груп швидкого реагування у всіх районах області, - розповів заступник начальника ГУНП Артем Лисогор. – Тож запрошуємо громадян, які мають бажання служити у поліції та відповідають усім критеріям відбору, подавати заявки на участь у конкурсі.

Відтак з 10 серпня розпочався конкурсний процес заміщення 29 вакантних посад: 14 – інспекторів секторів реагування патрульної поліції (середній склад поліції) та 15 – поліцейських секторів реагування патрульної поліції (молодший склад поліції).

Після закінчення прийому документів на кандидатів чекають наступні етапи відбору: тестування щодо загальних здібностей, проходження військово-лікарської комісії, фізичні випробовування, психологічні тести та співбесіда з поліцейською комісією.

За результатами кожного з етапів конкурсу буде сформовано рейтинг кандидатів. Найкращі за цим рейтингом будуть запрошені на службу до поліції та проходитимуть первинну підготовку працівників поліції. Майбутні поліцейські розпочнуть навчання у жовтні.

З 10 серпня для кандидатів працює служба підтримки. У разі виникнення питань при заповненні онлайн-анкети та для отримання додаткової інформації щодо конкурсу можна звертатися за телефонами: (0412) 40-71-27, (067) 412-62-28, (050) 440-82-36 або електронною поштою konkurs-police.zt@ukr.net щодня у будні з 9:00 до 17:00.

На Житомирщині стартував набір поліцейських груп швидкого реагування
На Житомирщині стартував набір поліцейських груп швидкого реагування
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