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На Житомирщині пенсіонер у гніві поранив маленьку дитину секатором

На Житомирщині пенсіонер у гніві поранив маленьку дитину секатором8 серпня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 8-річного жителя смт. Першотравенська з колотою раною спини в області нирок. Перевіряючи інформацію, поліцейські з’ясували, що хлопчика травмував місцевий житель, умисно кинувши металевий секатор для обрізування гілок.

Подія сталася близько 12.00 поблизу двоповерхового будинку на одній з вулиць селища у загальнодоступному місці.

Хлопчаки збирали груші та яблука з дерев, що ростуть довкола, коли до них вибіг чоловік і почав сварити. Діти кинулися врізнобіч, а розгніваний дорослий кинув навздогін секатор для обрізування гілок, що тримав у руках.

У результаті металевий предмет травмував одного з хлопчаків, який отримав, за попереднім висновком лікарів, тілесне ушкодження у вигляді колотої рани спини в області нирки.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч.2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

63-річний чоловік стверджує, що він є власником дерев, а діти обривали плоди.

- Під час досудового розслідування буде призначено низку експертиз щодо ступеня тяжкості отриманих дитиною травм та адекватності дорослого, який їх наніс, - повідомив начальник Баранівського відділення поліції Олексій Гнатюк.

Загалом санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на термін до 2 років.

На Житомирщині пенсіонер у гніві поранив маленьку дитину секатором
На Житомирщині пенсіонер у гніві поранив маленьку дитину секатором
На Житомирщині пенсіонер у гніві поранив маленьку дитину секатором
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