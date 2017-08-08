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У Романові у ДТП загинув пішохід

У Романові у ДТП загинув пішохідДорожньо-транспортна пригода сталась 7 серпня близько 3.20 у районному центрі. Поліція розпочала досудове розслідування.

На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУ Нацполіції області та Романівського відділення поліції.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ-21063», 24-річний місцевий житель, не помітивши пішохода, який лежав на проїзній частині дороги, здійснив на нього наїзд.

У результаті ДТП пішохід, 37-річний уродженець смт Романова, загинув на місці події.

Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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