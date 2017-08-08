У Романові у ДТП загинув пішохід

Дорожньо-транспортна пригода сталась 7 серпня близько 3.20 у районному центрі. Поліція розпочала досудове розслідування.
На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУ Нацполіції області та Романівського відділення поліції.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «ВАЗ-21063», 24-річний місцевий житель, не помітивши пішохода, який лежав на проїзній частині дороги, здійснив на нього наїзд.
У результаті ДТП пішохід, 37-річний уродженець смт Романова, загинув на місці події.
Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.