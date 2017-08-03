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Олевські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у райцентрі

Олевські поліцейські затримали чоловіка, який влаштував стрілянину у райцентріЗа наявною інформацією, затриманий уночі 2 серпня здійснив кілька пострілів з травматичної зброї на вулиці та в одному з кафе м. Олевська. У результаті кульове поранення отримав 34-річний житель райцентру. Йому надано необхідну медичну допомогу, загрози життю немає. Поліцією розпочато кримінальне провадження.

Близько 1 ночі 30-річний чоловік поблизу місцевого футбольного стадіону кілька разів вистрелив у сторону підлітків, що зібрались там.

За словами затриманого, його роздратував їх шум.

Потому чоловік зайшов до кафе, розташованого неподалік, і певний час знаходився у приміщенні. Однак і там у нього виник конфлікт, під час якого він застосував пристрій для відстрілу гумових куль, поранивши одного з відвідувачів.

Допоки на місце події прибули викликані поліцейські та швидка медична допомога, стрілок утік.

Однак правоохоронці встановили його особу та затримали того ж дня. Пояснити свої дії чоловік адекватно не може, посилаючись, що не пам’ятає через надмірне вжиття алкоголю.

У нього вилучено пристрій для відстрілу гумових куль та призначено його експертизу.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Законодавство за такі дії передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 3 до 7 років.
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