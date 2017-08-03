На День міста житомирян очікує насичена та цікава святкова програма

В рамках відзначення 1133-ї річниці від дня заснування у Житомирі святкові заходи відбуватимуться впродовж чотирьох днів.
Заступник міського голови Матвій Хренов розповів чому вирішили проводити святкування 4 дні:
«Для того, щоб всі житомиряни змогли відвідувати більшість цікавих заходів ми вирішили розділити їх в часі, врахували всі зауваження та побажання житомирян з минулого року та внесли корективи. В цьому році було розширено кількість номінацій на щорічний міський конкурс «Гордість міста», який вирішили провести в драмтеатрі і перенести на четвер, щоб заходи не співпадали зі святковими концертами».
Також Матвій Хренов розповів, які приємні несподіванки очікують на житомирян впродовж 4 днів святкувань:
«В п'ятницю проведемо традиційний захід -- Культурна версія,який відбудеться на майдані Корольова, де головним гостем буде сучасний балет Раду Паклітару. В суботу на житомирян очікує масштабний святковий парад військових духових оркестрів, який пройде по вулиці Київській та фінальною точкою стане майдан Корольова, де одразу після дефіле оркестрів розпочнеться святковий концерт за участю зірок української естради: Pianoбой, Kadnay, Alyosha, Анастасії Приходько. Також два дні - суботу та неділю на вулиці Михайлівській відбудеться чемпіонат України зі скелелазіння на штучній поверхні. Завершиться День міста 10 вересня в неділю Другим космічним марафоном і традиційно джазовим фестивалем «ДжазоМир».
Програма на День міста Житомира дуже об’ємна та цікава. Запрошуємо усіх житомирян долучитись до святкування Дня міста.
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