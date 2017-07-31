В Житомирі паперова фабрика незаконно продала водоспускну греблю, яка є власністю міста

Про це на спільній прес-конференції міської ради та місцевої прокуратури повідомила прокурор Дарина Сороколат. Справа в тому, що на розгляді в господарському суді зараз перебуває справа про банкрутство "Житомирської паперової фабрики". І особа, яка займалась ліквідацією підприємства, продала сусідню водоспускну греблю, яка не є власністю фабрики.
"Так, в 2016 році, ліквідатором даної фабрики, всупереч вимогам чинного законодавства, було включено до ліквідаційної маси даного підприємства та в подальшому реалізовано на аукціоні гідроспоруду, що ніколи не перебувала на балансі даної фабрики. Крім того, під час підготовки матеріалів для пред'явлення позовної заяви до суду, місцевій прокуратурі стало відомо, що ця гребля перебуває на балансі Житомирської міської ради", – розповіла Дарина Сороколат.
Тому місцевою прокуратурою було подано до суду позовну заяву про визнання незаконним та недійсними накази ліквідатора підприємства, результати аукціонів і договір купівлі продажу гідроспоруди. Говорить Дарина Сороколат:
"Крім того, прокуратурою було зареєстровано кримінальне провадження, і, на даний момент, забезпечується процесуальне керівництво в ньому, за фактом неналежного виконання своїх службових обов'язків ліквідатором підприємства. Внаслідок цього, завдано істотної шкоди інтересам громади міста. На даний момент, в ході досудового розслідування, на спірну гідроспоруду накладено арешт з метою її збереження".
Важливо, що дана гребля не лише є власністю міста, а стратегічним об'єктом, який забезпечує водою котельню по вулиці Жуйко, 12. Про це на прес-конференції розповів представник КП "Житомиртеплокомуненерго" Руслан Погребняк: "Тобто вона утримує рівень води, за допомогою якої ми забезпечуємо майже третину міста, тому вона для нас є стратегічною. У нас був випадок, коли була скинута вода і котельня залишилася без неї. Забезпечувати потрібний об'єм лише водопровідною водою ми не можемо. Тому котельня зупинилася, через те, що в нас у річці не було води. Такий випадок у Житомирі був, тому ми дійсно за те, щоб плотина залишилась на місці, адже вона для нас є стратегічною".
У юридичному департаменті Житомирської міськради запевняють, що спільними зусиллями з місцевою прокуратурою вони будуть добиватися поновлення прав громади міста на цю гідроспоруду.
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