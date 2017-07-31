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Слідчі прокуратури Житомирської області спільно із Службою безпеки затримали із хабарем 8 тис грн голову сільської ради

Слідчі прокуратури Житомирської області спільно із Службою безпеки затримали із хабарем 8 тис грн голову сільської радиУ понеділок, 31 липня 2017 року, слідчим відділом прокуратури Житомирської області спільно із спецпідрозділом «К» регіонального Управління СБУ затримано голову однієї із сільських рад Ружинського району під час одержання ним неправомірної вигоди на суму 8 тис грн.

Сільський голова вимагав та одержав від заступника директора місцевого товариства з обмеженою відповідальністю таку суму коштів за не перешкоджання підприємницькій діяльності, пов’язаній із виготовленням цегли.

Посадовця затримали на «гарячому» сьогодні вранці, близько 9-ї год, у службовому кабінеті органу місцевого самоврядування.

На даний час у кримінальному провадженні за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди службовою особою) КК України триває досудове розслідування, яке проводиться слідчим відділом прокуратури Житомирської області.

Неправомірну вигоду вилучено, вирішується питання щодо повідомлення про підозру, обрання запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Довідково: санкція зазначеної статті передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Слідчі прокуратури Житомирської області спільно із Службою безпеки затримали із хабарем 8 тис грн голову сільської ради
Слідчі прокуратури Житомирської області спільно із Службою безпеки затримали із хабарем 8 тис грн голову сільської ради
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