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Поліція направила до суду обвинувачення щодо житомирянина, який влаштував бійку поблизу басейна

Поліція направила до суду обвинувачення щодо житомирянина, який влаштував бійку поблизу басейна29 липня слідчими Житомирського відділу поліції за процесуального керівництва місцевої прокуратури завершено досудове розслідування та направлено до суду обвинувачення щодо 37-річного жителя обласного центру. Чоловікові інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) та ч.2 ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України.

Конфлікт, у ході якого було травмовано тренера дитячо-юнацької спортивної школи, стався 10 травня 2017 уранці через давні неприязні стосунки обвинуваченого та вихованців закладу.

Чергова сутичка у роздягальні басейну із звинуваченнями на адресу дітей продовжилась на вулиці, поблизу приміщення. Її очевидцями були вихованці школи та їх батьки. Підозрюваний завдав тренеру, який заступився за дітей, удар в обличчя. Згодом у чоловіка констатували два переломи щелепи.

Відтак за зібраними свідченнями, проведеними експертизами, у тому числі щодо тяжкості отриманих потерпілим тілесних ушкоджень, іншими речовими доказами Житомирським відділом поліції спільно з прокуратурою міста 29 травня 37-річному чоловікові було оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. У ході досудового розслідування також кваліфіковано ознаки правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 296 (Хуліганство) ККУ.

- Ми завершили досудове розслідування у відведенні законом строки і на основі зібраних доказів направили обвинувачення до суду, як і обіцяли дітям та їх батькам, які звертались до нас та міськради, вказуючи на зухвалість і нахабність обвинуваченого, - прокоментував начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Тепер своє слово має сказати суд.

29 липня обвинувачення щодо 37-річного чоловіка за вказаними статтями карного кодексу направлено до суду. Санкції передбачають покарання у вигляді обмеження волі до 5 років або ув’язнення терміном до 4 років.

Відділ комунікації поліції
в Житомирській області
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