Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:22 – У Житомирі затримали чоловіка, який ножем підрізав перехожого 
  • 10:36 – Завтра у Житомирі стартує 3G 
  • 10:28 – На Житомирщині з'явився хедхантер 
  • 10:21 – У нічному ДТП на Житомирщині одна людина загинула, ще трьох травмовано 
  • 15:11 – У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 30-річного чоловіка 

У Житомирі затримали чоловіка, який ножем підрізав перехожого

У Житомирі затримали чоловіка, який ножем підрізав перехожого12 липня уночі на одній з вулиць обласного центру між двома чоловіками виник конфлікт: один з них нав’язував своє товариство жінці, а інший заступився за неї. У результаті останній отримав ножове поранення. Його кривдника поліцейські встановили і затримали за кілька днів. 24 липня підозрюваного у нанесенні тяжкого тілесного ушкодження взято під варту.

Випадкове знайомство у клубі, де жінка працює, обернулось для неї неприємними нічними подіями.

Після закінчення роботи її взявся проводити один із відвідувачів, який виявляв надмірну наполегливість. На відмову жінки «поспілкуватись» чоловік не реагував, а разом з нею зайшов до маршрутки і вийшов на її зупинці, продовжуючи переслідувати.

На вулиці жінка звернулась за допомогою до першого зустрічного, наглядно знайомого чоловіка, з проханням провести її до будинку, де вона мешкає. Такий розвиток подій не сподобався наполеливому провожатому і між чоловіками виникла сутичка, у ході якої нахабний «кавалер» наніс проникаюче ножове поранення опонентові.

44-річного чоловіка було госпіталізовано до лікарні з діагнозом пошкодження внутрішніх органів. Кривдник з місця події зник.

- Його особу вдалося встановити завдяки камерам візуального спостереження, в огляд яких чоловік потрапляв того вечора поблизу розважального закладу та за маршрутом руху жінки, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Він виявився 35-річним жителем обласного центру, раніше уже притягувався до відповідальності за нанесення тяжких тілесних ушкоджень.

Затримали чоловіка поліцейські ще за кілька днів. Нині йому оголошено про підозру у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та взято під варту. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 8 років.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 23
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі взято під варту підозрюваного у ножовому пораненні 20-річного хлопця
» У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 30-річного чоловіка
» У Житомирі поліція з’ясовує обставини замаху на вбивство
» На Житомирщині затримано чоловіка, який ножем убив знайомого
» На Житомирщині чоловіку, який замордував до смерті дружину, повідомлено про підозру та взято під варту
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
Розтрата коштів ДП «Держзовнішінформ»: досудове розслідування завершене
НАБУ: Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу
Вручили першу підозру за брехню в е-декларації
Екс-міністра юстиції допитують у ГПУ
НАБУ та САП затримали посадовців ЗСУ та ДП «Львівський бронетанковий завод»
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Испытание «Сименсом»
Великая шахматная доска: сильный ход Украины
Пам’ятка для українців щодо перетину кордонів з ЄС
Сенат Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію між Україною і ЄС
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
Роботи в журналістиці
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+