На Житомирщині з'явився хедхантер

Артем Сачук став переможцем конкурсу на посаду хедхантера – директора Агенції регіонального розвитку Житомирської області, що займатиметься залученням інвестицій в область.
Про результати повторного конкурсу повідомив голова ОДА Ігор Гундич.
«Нарешті Житомирщина буде з хедхантером. Кандидата на цю посаду ми шукали більше, ніж півроку. Я сподіваюся, що Артем Сачук вже до кінця року покаже результат. Адже вибору не має – йому я ставлю конкретні завдання і дедлайни», – інформував голова ОДА.
Хедхантер підпорядковуватиметься напряму голові ОДА та офіційно приступить до роботи після реєстрації установи «Агенція регіонального розвитку Житомирської області». Нині ж він планує роботу та конкретні заходи щодо залучення інвестицій.
Поки тривають процедури з оформлення установи голова ОДА Ігор Гундич поставив перші завдання майбутньому керівнику агенції: він вже готує кейс варіативних проектів для отримання грантової підтримки та залучення міжнародної допомоги для розвитку бізнесу на Житомирщині. Керівник області підкреслив, що оцінюватиме роботу не за картинками і словами, а за кількістю залучених інвестицій, проектами та розвитком бізнесу в області.
Серед основних завдань, які виконуватиме керівник Агенції – залучення інвестицій та додаткових ресурсів для територіального розвитку області, сприяння у втіленні інвестиційних проектів, презентація області та інвестиційних можливостей серед міжнародних фінансових та донорських організацій, пошук партнерів на національному та міжнародному рівнях, написання проектів територіального розвитку.
Майбутній директор Агенції Артем Сачук очолював підприємства, напрямами роботи яких були консалтинг, аудит, ведення бухгалтерського обліку, має досвід роботи в органах місцевого самоврядування, очолює федерацію шахів Житомирської області.
Довідково: Сачук Артем Миколайович народився 27.11.1984 року.
Освіта:
У 2006 році закінчив Житомирський державний технологічний Університет за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр обліку та аудиту».
У 2005 році отримав звання «Молодший лейтенант запасу» на військовій кафедрі ЖВІРЕ, кандидатський мінімум (англійська, філософія).
Наразі отримує другу вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» в Київському національному економічному університеті та третю вищу освіту за фахом «MBA in public administration» в МІМ-Київ.
Трудова діяльність:
Вересень 2006 – березень 2009 – помічник аудитора ТОВ «Аудиторська фірма «ПАРИТЕТ» (ТОВ «Є.С.Аудит» з березня 2009);
Квітень 2009 – грудень 2011 – виконавчий директор ТОВ «Є.С.Аудит»;
Грудень 2009 – березень 2012 – директор ТОВ «Консалтингова фірма «АРМАКС»;
Квітень 2011 року – по даний час – Президент Федерації шахів Житомирської області;
Липень 2014 – грудень 2016 – директор ТОВ «Аутсорсинговий центр «НЕРУХОМІСТЬ»;
Грудень 2011 – грудень 2016 – директор ТОВ «Аутсорсинговий центр «ОБЛІК+КОНТРОЛЬ-ПОДАТКИ»;
Грудень 2016 – лютий 2017 – радник голови Житомирської обласної ради з питань організаційного, правового, аналітичного забезпечення діяльності ради, її
органів, депутатів;
Березень 2017 – квітень 2017 – консультант відділу звітності та аудиту управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту Житомирської обласної ради;
Квітень 2017 – по даний час – начальник відділу звітності та аудиту управління фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та аудиту Житомирської обласної ради.