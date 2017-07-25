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У нічному ДТП на Житомирщині одна людина загинула, ще трьох травмовано

У нічному ДТП на Житомирщині одна людина загинула, ще трьох травмовано25 липня уночі на автодорозі Житомир-Чернівці, поблизу с. Красносілки, сталося зіткнення двох автомобілів ВАЗ, що рухались у зустрічному напрямі. Загинула одна з пасажирок, ще один пасажир та обидва водії госпіталізовані. Розпочато розслідування.

Дорожньо-транспортна пригода сталася близько півночі.

За наявною інформацією, ВАЗ-2111, за кермом якого перебував 47-річний житель с. Красноволиці і який рухався у напрямку Чуднова, на середині проїжджої частини дороги зіткнувся із зустрічним ВАЗ-2118, яким керував 47-річний житель с. Довжика Житомирського району.

Унаслідок ДТП загинула пасажирка, 44-річна дружина водія ВАЗ-2111. Сам кермувальник та його ще один 50-річний пасажир доставлені до лікарні.

Також госпіталізований і водій іншої ВАЗівки.

Досудове розслідування проводиться за ч.2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає за діяння, які спричинили загибель кількох осіб, покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.
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