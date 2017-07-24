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У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 30-річного чоловіка

У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 30-річного чоловіка20 липня на околиці райцентру у канаві було виявлено тіло невідомого із ознаками насильницької смерті. Поліцейські спочатку встановили особу загиблого, а потім і причетного до його вбивства. Нині підозрюваний затриманий, вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу.

Під час огляду місця події, за метрів 300 від крайнього провулку міста, поліцейські встановили, що тіло чоловіка пролежало більше тижня.
У ході судово-медичної експертизи, у нього зафіксовано тілесні ушкодження у вигляді численних переломів ребер та грудини.

Відтак було розпочато кримінальне провадження за ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України.

- Під час першочергових заходів нам вдалося встановити особу загиблого, він виявився 30-річним жителем м. Коростеня, який мешкав неподалік місця, де його і знайшли, - розповів начальник Управління карного розшуку ГУНП Житомирщини Віктор Бугира. – Згодом у ході огляду квартири, де він жив, якщо її можна назвати житлом через занедбаність та сморід, ми встановили приблизний перебіг подій останнього дня його життя – це було 11 липня.
У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 30-річного чоловіка
Увечері двоє чоловіків та безпосередня власниця квартири, 21-річна дівчина, разом розпивали спиртне. В якийсь з моментів їх «інтелектуальна» бесіда зайшла в глухий кут і виник конфлікт, що переріс у бійку між «кавалерами».

У результаті один із них від отриманих травм помер. Тіло пролежало у квартирі ще кілька днів, допоки колишній товариш не виніс його уночі у простирадлі і не викинув у канаву, де ще за тиждень труп і виявили.

Нині підозрюваний у вбивстві затриманий відповідно до ст. 208 (Затримання уповноваженою службовою особою) Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про взяття його під варту.

За наявною інформацією, 27-річний чоловік - житель м. Сум, який з незрозумілих поки причин тимчасово перебував на Житомирщині. Поліцейські перевіряють його причетність до інших кримінальних діянь.

За умисне вбивство йому загрожує від 7 до 15 років ув’язнення.
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