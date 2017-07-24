Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 15:11 – У Коростені поліцейські затримали підозрюваного у вбивстві 30-річного чоловіка 
  • 10:53 – У Житомирі поліцейські розшукали угнаний «Хюндай» на кладовищі 
  • 15:34 – У результаті ДТП пошкоджено близько 45-ти погонних метрів дорожнього огородження 
  • 12:02 – Увага! Майдан Соборний з 21:00 21 липня до 06:00 24 липня буде перекрито 
  • 11:59 – У Коростені водій іномарки вчинив наїзд на велосипедиста 

У Житомирі поліцейські розшукали угнаний «Хюндай» на кладовищі

У Житомирі поліцейські розшукали угнаний «Хюндай» на кладовищі22 липня до поліції звернулась житомирянка із повідомленням про незаконне заволодіння її автомобілем, який жінка залишила звечора біля під’їзду будинку. Поліцейські спочатку встановили парубків, причетних до події, а потім і відшукали транспортний засіб, схований ними на старому цвинтарі.

Заявниця розповіла поліцейським, що залишила свій «Hyundai Getz» у п’ятницю удень біля під’їзду багатоповерхівки, де проживає. В автомобілі були проблеми із центральним замком, розбираючись з ними, жінка не помітила, як забула ключі від авто у салоні.

Її необачність ще за світлої пори дня помітили, як згодом з’ясувалось, двоє парубків, які повернулись до автомобіля уночі. Хлопці, одному з яких 15, а іншому – 16 років, ще деякий час відпрацьовували свої не надто вправні навички водіння у дворі будинку, а потім врешті поїхали геть.

Одного з них поліцейські встановили та розшукали за залишеними на місці події речовими доказами уже того ж дня - 22 липня.

- Хлопець, намагаючись приховати свою причетність до події, викинув ключі від автомобіля з вікна своєї квартири, - розповів начальник Житомирського відділу поліції Михайло Сорока. – Втім згодом сам же і дістав їх із клумби, куди вони впали.

Автомобіль поліцейські виявили на старому міському кладовищі у віддаленій стороні, прикритий гіллям від сторонніїх очей.

Нині досудове розслідування у кримінальному провадження, розпочатому за ч.2 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України триває.

Тож парубкам, які, за їх словами, просто хотіли покататись, загрожує реальний термін ув’язнення від 5 до 8 років.

У Житомирі поліцейські розшукали угнаний «Хюндай» на кладовищі
У Житомирі поліцейські розшукали угнаний «Хюндай» на кладовищі
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 52
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» У Житомирі поліцейські розкрили пограбування журналіста
» Уважна житомирянка допомогла поліції затримати серійного автозлодія
» Новоград-Волинські поліцейські розшукують «любителів покататися» на чужому авто
» Житомирські поліцейські розшукують викрадений БМВ (ФОТО)
» У Житомирі поліцейські викрили чотирьох нічних нападників
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
НАБУ: Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу
Вручили першу підозру за брехню в е-декларації
Екс-міністра юстиції допитують у ГПУ
НАБУ та САП затримали посадовців ЗСУ та ДП «Львівський бронетанковий завод»
Bellingcat: обстрелы украинских войск из России были массированными
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Испытание «Сименсом»
Великая шахматная доска: сильный ход Украины
Пам’ятка для українців щодо перетину кордонів з ЄС
Сенат Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію між Україною і ЄС
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
Роботи в журналістиці
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+