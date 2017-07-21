У Коростені водій іномарки вчинив наїзд на велосипедиста

Унаслідок ДТП травми отримав водій велосипеда та був госпіталізований до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Поліцією розпочато розслідування.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 липня близько 13.00.
За попередньою інформацією, водій автомобіля «Mercedes 308», 23-річний житель м. Житомира, рухаючись вулицею м. Коростеня, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, та несподівано виїхав перед автомобілем.
Унаслідок ДТП велосипедист, 45-річний коростенець, отримав травми та був госпіталізований до місцевої лікарні.
Нині триває з’ясування причин та обставин події.