Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:02 – Увага! Майдан Соборний з 21:00 21 липня до 06:00 24 липня буде перекрито 
  • 11:59 – У Коростені водій іномарки вчинив наїзд на велосипедиста 
  • 00:56 – НАБУ: Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу 
  • 15:29 – У Житомирі розповіли про електронні послуги у сфері містобудівної діяльності 
  • 15:22 – Вручили першу підозру за брехню в е-декларації 

У Коростені водій іномарки вчинив наїзд на велосипедиста

У Коростені водій іномарки вчинив наїзд на велосипедистаУнаслідок ДТП травми отримав водій велосипеда та був госпіталізований до реанімаційного відділення місцевої лікарні. Поліцією розпочато розслідування.

Дорожньо-транспортна пригода сталась 20 липня близько 13.00.

За попередньою інформацією, водій автомобіля «Mercedes 308», 23-річний житель м. Житомира, рухаючись вулицею м. Коростеня, здійснив наїзд на велосипедиста, який рухався у попутному напрямку, та несподівано виїхав перед автомобілем.

Унаслідок ДТП велосипедист, 45-річний коростенець, отримав травми та був госпіталізований до місцевої лікарні.

Нині триває з’ясування причин та обставин події.
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 15
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» На Коростенщині під колеса іномарки потрапив скутерист (ФОТО)
» На Житомирщині водій ЛАЗа наїхав на велосипедиста
» У Коростенському районі у кюветі перекинувся мікроавтобус: троє людей опинилися в лікарні (ФОТО)
» У Черняхівському районі правоохоронці затримали водія-винуватця ДТП, в якій загинув велосипедист
» ДАІ Житомирщини інформує
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
НАБУ: Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу
Вручили першу підозру за брехню в е-декларації
Екс-міністра юстиції допитують у ГПУ
НАБУ та САП затримали посадовців ЗСУ та ДП «Львівський бронетанковий завод»
Bellingcat: обстрелы украинских войск из России были массированными
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Испытание «Сименсом»
Великая шахматная доска: сильный ход Украины
Пам’ятка для українців щодо перетину кордонів з ЄС
Сенат Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію між Україною і ЄС
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
Роботи в журналістиці
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+