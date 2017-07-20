У Житомирі розповіли про електронні послуги у сфері містобудівної діяльності

Відтепер зареєструвати дозвільні документи про початок виконання будівельних робіт можна онлайн.
Про це говорили сьогодні, 20 липня, на семінарі «Презентація та обговорення електронних послуг» за участю заступника голови – керівника апарату ОДА Олексія Ясюнецького.
«При електронному урядуванні мінімізується вплив чиновника, спрощується процедура для людей. Не потрібно стояти у чергах та збирати купу довідок. Це абсолютно новий та якісний рівень обслуговування громадян», – сказав Олексій Ясюнецький.
Ніхто з учасників семінару ще жодного разу не скористалися даною електронною послугою, тому всі мали змогу дізнатися якомога більше про те, як і де це зробити.
Також Олексій Ясюнецький додав, що представники обласної державної архітектурно-будівельної інспекції та ЦНАПів після семінару мають повідомити нову інформацію усім своїм працівникам.
Отримати електронну послугу у сфері містобудівної діяльності можна на сайті https://e-dabi.gov.ua/. Інструкцію з отримання послуги можна прочитати тут, або подивитися відео-інструкцію.
Загалом в Україні вже надано 2 тис. 407 електронних послуг, що зекономило приблизно 3610,5 годин.
Довідково. Електронне урядування – якісно новий рівень обслуговування громадян та бізнесу, продиктований вимогами сьогодення. е-послуги – швидкі й зручні, доступні 24 години на добу та усувають корупційні ризики у процедурах. Електронні форми документів з автоматичною перевіркою та підказками мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні.