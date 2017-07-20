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У Житомирі розповіли про електронні послуги у сфері містобудівної діяльності

Відтепер зареєструвати дозвільні документи про початок виконання будівельних робіт можна онлайн.
У Житомирі розповіли про електронні послуги у сфері містобудівної діяльності

Про це говорили сьогодні, 20 липня, на семінарі «Презентація та обговорення електронних послуг» за участю заступника голови – керівника апарату ОДА Олексія Ясюнецького.

«При електронному урядуванні мінімізується вплив чиновника, спрощується процедура для людей. Не потрібно стояти у чергах та збирати купу довідок. Це абсолютно новий та якісний рівень обслуговування громадян», – сказав Олексій Ясюнецький.

Ніхто з учасників семінару ще жодного разу не скористалися даною електронною послугою, тому всі мали змогу дізнатися якомога більше про те, як і де це зробити.

Також Олексій Ясюнецький додав, що представники обласної державної архітектурно-будівельної інспекції та ЦНАПів після семінару мають повідомити нову інформацію усім своїм працівникам.

Отримати електронну послугу у сфері містобудівної діяльності можна на сайті https://e-dabi.gov.ua/. Інструкцію з отримання послуги можна прочитати тут, або подивитися відео-інструкцію.

Загалом в Україні вже надано 2 тис. 407 електронних послуг, що зекономило приблизно 3610,5 годин.

Довідково. Електронне урядування – якісно новий рівень обслуговування громадян та бізнесу, продиктований вимогами сьогодення. е-послуги – швидкі й зручні, доступні 24 години на добу та усувають корупційні ризики у процедурах. Електронні форми документів з автоматичною перевіркою та підказками мінімізують ризик допущення помилок при їх заповненні.

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