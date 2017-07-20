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У Житомирі планують підвищити вартість проїзду в електротранспорті

У Житомирі планують підвищити вартість проїзду в електротранспортіПроект рішення виконкому опублікований на сайті мерії. Документ передбачає зростання вартості проїзду на одну гривню, з двох до трьох гривень. Обґрунтуванням для такого кроку називають "підвищення тарифу на електричну енергію для міського електричного транспорту, зростання вартості матеріальних ресурсів, паливно-мастильних матеріалів, технічне обслуговування і ремонт, автомобільні шини, комплектуючі запчастини". Коли це питання розглядатиметься на засіданні виконкому, поки що невідомо. Набрати чинності воно повинно "з дня його оприлюднення у засобах масової інформації".

Додамо, що на засіданні виконкому 19 липня директор ТТУ Андрій Нечуйвітер поінформував про очікуване зростання в цьому році доходів підприємства на 6,2 мільйона гривень. За його словами, зростання доходів стало наслідком зміни схеми руху (введенням тролейбусної лінії на Сурину Гору) та різниці в тарифах між маршрутками та тролейбусами.

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