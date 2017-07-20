В Олевському відділенні поліції новий керівник

19 липня начальник Головного управління Нацполіції в області В’ячеслав Печененко представив особовому складу Олевського відділення нового керівника Олексія Зозулю. Знайомство відбувалось за участі очільників місцевої громади та райдержадміністрації.
Керівник поліції Житомирщини, звертаючись до працівників відділення зазначив, що майор поліції Олексій Зозуля – бойовий офіцер, який із 2014 року захищав Україну у складі полку «Дніпро-1», а з квітня 2017 - працював у місцевому відділенні поліції на посаді заступника начальника.
- Район непростий, у першу чергу, через невирішене питання видобутку бурштину. Викликів перед поліцією стоїть достатньо і лише професійність, висока відповідальність та принциповість можуть допомогти із ними впоратись. Олексій Миколайович такими якостями характеру володіє, тому, переконаний, буде порядок, - сказав В’ячеслав Печененко.
Успіху та удачі побажали новому керівникові побажали й очільники районних ради та держадміністрації відповідно Віктор Троц та Дмитро Лазаренко.
Довідково: Олексій Миколайович Зозуля народився 31 липня 1977 року у м. Олександрії Кіровоградської області, має вищу освіту. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2001 році з дільничного інспектора міліції у м. Дніпропетровську, пізніше очолював сектор дільничних інспекторів міліції Жовтневого районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області. Після кількарічної перерви у службі у 2014 році став до лав полку «Дніпро-1», де був заступником командира роти та командиром взводу.