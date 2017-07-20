Шаблоны для Dle 10.5 форекс портал
Авторизация
 
  • 12:02 – Увага! Майдан Соборний з 21:00 21 липня до 06:00 24 липня буде перекрито 
  • 11:59 – У Коростені водій іномарки вчинив наїзд на велосипедиста 
  • 00:56 – НАБУ: Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу 
  • 15:29 – У Житомирі розповіли про електронні послуги у сфері містобудівної діяльності 
  • 15:22 – Вручили першу підозру за брехню в е-декларації 

В Олевському відділенні поліції новий керівник

В Олевському відділенні поліції новий керівник19 липня начальник Головного управління Нацполіції в області В’ячеслав Печененко представив особовому складу Олевського відділення нового керівника Олексія Зозулю. Знайомство відбувалось за участі очільників місцевої громади та райдержадміністрації.

Керівник поліції Житомирщини, звертаючись до працівників відділення зазначив, що майор поліції Олексій Зозуля – бойовий офіцер, який із 2014 року захищав Україну у складі полку «Дніпро-1», а з квітня 2017 - працював у місцевому відділенні поліції на посаді заступника начальника.

- Район непростий, у першу чергу, через невирішене питання видобутку бурштину. Викликів перед поліцією стоїть достатньо і лише професійність, висока відповідальність та принциповість можуть допомогти із ними впоратись. Олексій Миколайович такими якостями характеру володіє, тому, переконаний, буде порядок, - сказав В’ячеслав Печененко.

Успіху та удачі побажали новому керівникові побажали й очільники районних ради та держадміністрації відповідно Віктор Троц та Дмитро Лазаренко.

Довідково: Олексій Миколайович Зозуля народився 31 липня 1977 року у м. Олександрії Кіровоградської області, має вищу освіту. Службу в органах внутрішніх справ розпочав у 2001 році з дільничного інспектора міліції у м. Дніпропетровську, пізніше очолював сектор дільничних інспекторів міліції Жовтневого районного відділу Дніпропетровського міського управління ГУМВС України в Дніпропетровській області. Після кількарічної перерви у службі у 2014 році став до лав полку «Дніпро-1», де був заступником командира роти та командиром взводу.

В Олевському відділенні поліції новий керівник
В Олевському відділенні поліції новий керівник
рейтинг: 
  • Не нравится
  • 0
  • Нравится
переглядів: 35
загрузка...
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Розпочався новий набір до патрульної поліції Житомира
» Поліція встановила понад 30 учасників конфлікту в Олевську, частину з них уже затримано
» Керівник поліції Житомирщини провів виїзний прийом громадян в Овруцькому районі (ФОТО)
» Керівник Головного управління Нацполіції Житомирщини В’ячеслав Печененко провів виїзний прийом громадян (ФОТО)
» НА ЖИТОМИРЩИНІ - НОВИЙ КЕРІВНИК ПОЛІЦІЇ ОБЛАСТІ
Оставить комментарий


Новини України і світу
  • Україна
  • У Світі
НАБУ: Суд відсторонив від посади директора Львівського бронетанкового заводу
Вручили першу підозру за брехню в е-декларації
Екс-міністра юстиції допитують у ГПУ
НАБУ та САП затримали посадовців ЗСУ та ДП «Львівський бронетанковий завод»
Bellingcat: обстрелы украинских войск из России были массированными
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Испытание «Сименсом»
Великая шахматная доска: сильный ход Украины
Пам’ятка для українців щодо перетину кордонів з ЄС
Сенат Нідерландів ратифікував Угоду про асоціацію між Україною і ЄС
  • Реклама
  • Ваш вибір?
  • Опитування
Чи підтримуєте ви ініціативу введення візового режиму України з Росією?
16:16
Оцінка міського голови Львова падає
14:58
У Житомирі продовжують боротися з незаконно встановленими МАФами
20:39
У другий тур виборів мера Житомира виходять Сергій Сухомлин та Любов Цимбалюк
08:43
У Житомирі за крісло мера змагатимуться 16 кандидатів
12:38
После недельной блокады цены в Крыму выросли в 1,5 раза, украинские продукты исчезли
01:16
Facebook обігнав Google у новинному трафіку
01:09
У світі стартували офіційні продажі нового iPhone 6S
Рекомендуємо
  • Технології
  • Реклама
Армия США рассчитывает сбивать самолёты лазерами противовоздушной обороны
Вчені навчили комп'ютер обчислювати вік мозку людей
Украинские дороги: быть или не быть инновационным технологиям?
Перспективи виробництва сонячної електроенергії у Чорнобильській зоні – мінімум 1.1 ГВт, — Зубко
Роботи в журналістиці
  • Погода
  • Пошук роботи
  • Партнери
Погода
Погода у Житомирі

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Києві

вологість:

тиск:

вітер:

Погода у Вінниці Погода у Херсоні 
Загрузка...
Загрузка...

UKR.NET -новини зі всієї України!
Квитки онлайн та фільми в кінотеатрах.
Пошук автомобілів по найкращій ціні на AVTOsale.ua.
Повна телепрограма на тиждень від TVgid.ua.

Гороскоп
Гороскоп

Овен

Телец

Близнецы
Рак

Лев

Дева
Весы

Скорпион

Стрелец
Козерог

Водолей

Рыбы
тлумачення снів фрейд
Ми в соцмережах
  • Вконтакті
  • Facebook
  • Twitter
  • Google+