C 1 августа меняется круговое движение на площади Соборной в Житомире

С 1-го августа в Житомире на площади Соборной изменится схема движения – главная дорога всегда будет у транспортного средства, которое уже находится на кольце.
Сегодня, 18 июля, рабочие коммунальшики устанавливают информационные щиты для водителей перед вьездом на площадь с 4 сторон. На щитах изображена новая схема движения со всеми знаками и обозначениями.
«Ключевое изменение в схеме касалось в изменении маршрута заезда на Замковую гору. После введения этой схемы заехать за дом правосудия можно будет по улице Рыльского, а выехать по улице Кафедральной. Таким образом мы планируем уменьшить аварийность на углу Рыльского и Леха Качиньского», – отметил Алексей Пустовит, главный инженер проектирования.
По информации мэрии, с 9-ти вечера 21 июля до 6-ти утра 24 июля Соборная площадь будет полностью перекрыта. За это время на центральной площади города нанесут временную разметку для организации новой схемы движения.
На первое время работы новой схемы, чтобы уменьшить возможность аварийных ситуаций, патрульная полиция приблизит экипажи к площади Соборной.
Как сообщал «Журнал Житомира», Верховная Рада Украины ввела единые правила пересечения транспортными средствами перекрестка, где организовано круговое движение. После принятия закона, группа экспертов предложили полностью перестроить Соборную площадь, сделав ее удобнее для житомирян.
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