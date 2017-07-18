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Інформаційні заходи від Представництва ЄС у Житомирі та Бердичеві

Інформаційні заходи від Представництва ЄС у Житомирі та Бердичеві19-21 липня 2017 року делегація Представництва Європейського Союзу в Україні відвідає Житомир і Бердичів з офіційним візитом. У рамках візиту відбудеться низка інформаційних заходів, а саме:

Що? Круглий стіл з представниками владних структур міста Житомира та області

Для кого: для представників обласної влади та місцевого самоврядування, бізнесу, громадських організацій Житомира та області

Коли? 19 липня, 11.00 – 13.00

Де? м. Житомир, Житомирська обласна державна адміністрація, Майдан Корольова, 1, зала засідань (4-ий поверх)

Під час заходу Радник з політичних питань Представництва ЄС в Україні Евеліна Шульц розкаже про сучасний стан відносин між ЄС та Україною, включаючи питання Угоди про асоціацію та ГВЗВТ. Водночас Документаліст відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні Ірина Стаднійчук зробить огляд пріоритетів допомоги, яку ЄС надає Україні, а також програм Євросоюзу, зокрема, інформаційних, освітніх та культурних проектів. Реєстрація за таким посиланням: http://bit.ly/eu-projects-presentation

Що? Панельна дискусія для представників місцевого бізнесу «Вихід на ринки ЄС: можливості, шляхи, інструменти, особливості та успішні кейси українських бізнесменів»

Коли? 19 липня, 15.00 – 18.00

Де? м. Житомир, готель «Рейкартц Житомир», Замковий Майдан, 5/8, зала «Бібліотека»

Представники місцевого бізнесу дізнаються про можливості виходу на ринки ЄС; переваги, які надає Угода про асоціацію та зона вільної торгівлі з Європейським Союзом; експертні поради з міжнародного розвитку бізнесу; успішні історії місцевих підприємців, які експортують на ринок ЄС. Реєстрація за таким посиланням: http://bit.ly/eu-business, детальна інформація тут: http://internews.ua/2017/07/business-panel-zhytomyr/.

Що? Тренінг «Як написати грантову заявку на конкурси ЄС?»
Коли? 20 липня, 12.00 – 14.00

Де? м. Житомир, готель «Рейкартц Житомир», Замковий Майдан, 5/8, зала «Бібліотека»

Під час тренінгу учасники більше дізнаються як отримати грантову підтримку ЄС, як підготувати успішну грантову заявку, як працює грантове фінансування та які є поточні програми та гранти ЄС, на які можна подати заявку. Реєстрація за таким посиланням: http://bit.ly/eu-grants-workshop, детальна інформація тут: http://internews.ua/2017/07/eu-grants-writing-workshop/.

Що? Дискусійна панель «Безвізовий режим з ЄС: про що мають знати громадяни»
Коли? 20 липня, 15.30 – 17.30

Де? м. Житомир, кав’ярня «Львівська майстерня шоколаду», Майдан Перемоги, 7

В учасників заходу буде можливість дізнатися більше про особливості безвізового режиму між ЄС та Україною; які права та обов’язки мають громадяни України, подорожуючи до Євросоюзу; що таке механізм призупинення безвізового режиму і за яких обставин його може бути застосовано тощо. Головний експерт дискусії – експерт з питань європейської інтеграції Анатолій Марциновський. Реєстрація за таким посиланням: bit.ly/eu-ukraine-visa-free

Що? Публічна презентація для молоді, активістів та представників ГО

Коли? 21 липня, 10:30 – 12.00

Де? м. Бердичів, Бердичівська міська рада, пл. Центральна, 1, зала 36

Під час зустрічі Документаліст відділу преси та інформації Представництва ЄС в Україні Ірина Стаднійчук розкаже про ключові напрями поточних відносин між Україною та ЄС, про програми, проекти та інформаційні ресурси ЄС, а також можливості співпраці у 2017 році.

Реєстрація за таким посиланням: bit.ly/presentation-for-youth

Що? Публічна дискусія про культурну дипломатію та безкоштовний показ стрічки-учасниці Фестивалю європейського кіно «Одіссея»

Коли? 21 липня, 15:30 – 18:30

Де? м. Бердичів, Бердичівська центральна міська бібліотека, вул. Вінницька, 10

Учасники публічної дискусії матимуть нагоду дізнатися більше про культурну дипломатію; отримати інформацію про культурні проекти, які підтримує Представництво ЄС в Україні; зрозуміти, чому культура та креативні індустрії відіграють важливу роль для розвитку держави.

Також у рамках дискусії відбудеться показ фільму «Одіссея» - французької стрічки, історії легендарного Жака-Іва Кусто, що демонструвалася у різних містах України у рамках Фестивалю європейського кіно. Показ є безкоштовним. Детальніше про Фестиваль:

http://www.europeanfilms.org.ua/

Інформаційна кампанія «Будуймо Європу в Україні» – це серія інформаційно-просвітницьких заходів (вуличних акцій, виставок, семінарів, тренінгів, круглих столів). Мета кампанії – пояснити важливість реалізації Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, поширення європейських цінностей та підвищення рівня обізнаності українців щодо розвитку відносин між Україною та ЄС. До участі у заходах в рамках інформаційної кампанії Представництва ЄС запрошуються усі охочі.

За детальною інформацією звертайтесь, будь ласка, до Діанни Бущук, +38(097)1514905, dbushchuk@internews.ua та Костянтина Ромашка, +38(098)6475547, kromashko@internews.ua
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