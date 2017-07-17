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У Бердичеві поліцейські затримали розшукуваний автомобіль

У Бердичеві поліцейські затримали розшукуваний автомобіль У ніч з 14 на 15 липня працівники групи забезпечення безпеки дорожнього руху УПД ГУНП на одній з вулиць райцентру зупинили автомобіль «ЗАЗ Daewoo». Під час перевірки з’ясувалось, що транспортний засіб знаходиться у розшуку. Водія разом з транспортним засобом доставлено до відділу поліції.

Близько 23.10 працівники поліції помітили автомобіль, керманич якого порушив Правила дорожнього руху. Відтак транспортний засіб було зупинено. За кермом знаходився 48-річний місцевий житель.

У подальшому поліцейські з’ясували, що відповідно до даних спеціалізованої інформаційної бази автомобіль з кінця 2014 року знаходиться у розшуку на Вінниччині.

За таких обставин водія та транспортний засіб було доставлено до Бердичівського відділу поліції. Нині триває з’ясування обставин події.
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