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На Житомирщині лісова охорона вистежила нелегальних лісорубів

На Житомирщині лісова охорона вистежила нелегальних лісорубівВпродовж 5 днів лісова охорона державного підприємства «Попільнянське лісове господарство» чатувала на лісопорушників в Корнинському лісництві. За «слідами», які «чорні» лісоруби залишили на місці скоєння незаконної рубки, лісівники зрозуміли: зловмисники сюди ще повернуться.

Так і сталося. 15 липня близько 5 години ранку працівникам лісової охорони вдалося застати нелегальних лісорубів «на гарячому». Останні, зрозуміло, вдалися до втечі. Однак, одного з них разом із кіньми та возом, завантаженим колодами сосни, було затримано за 800 метрів від приватної пилорами в селі Корнин.

В ході огляду місця події було виявлено, зо лісопорушники зрізали 41 дерево сосни звичайної. Більше того, намагаючись приховати сліди злочину, нелегальні лісоруби присипали пеньки землею та попелом з автомобільних шин, аби ті виглядали як давні. Збитки, заподіяні лісовому господарству, склали 284243,97 грн.

Матеріали справи направлені до правоохоронних органів, триває слідство.

А в Малинському лісгоспі лісова охорона почула звук бензопили в Слобідському лісництві о 3 годині ночі. Рейдова бригада оперативно виїхала на місце ймовірного лісопорушення. Однак зловмисникам, ймовірно попередженим спільниками, вдалося зникнути на автомобілі ЗІЛ-131, завантаженому дубовою деревиною.

На місце злочину викликано представників правоохоронних органів.

Прес-служба Житомирського ОУЛМГ
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