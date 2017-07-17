У Житомирі поліція знешкодила підозрілу валізу у під’їзді багатоповерхівки (ФОТО)

15 липня близько 9.30 на спецлінію «102» звернувся житомирянин із повідомленням про виявлення у під’їзді його будинку підозрілого предмета. На місці події працювали слідчо-оперативні групи ГУНП та Житомирського відділу поліції, вибухотехніки ГУНП. Після знешкодження знахідки небезпечних предметів та речовин виявлено не було.
На місці події правоохоронці виявили металеву валізу, залишену на підвіконні сходинкового майданчика 5-поверхового будинку.
Поліцейські провели евакуацію жителів двох під’їздів будинку та обмежили доступ до потенційно небезпечної території задля убезпечення людей від можливої загрози.
Фахівці-вибухотехніки дистанційно відчинили знахідку. Валіза виявилась порожньою. Жодних небезпечних предметів чи речовин не виявлено.
Правоохоронці нагадують громадянам: у разі знайдення підозрілих пакунків, валіз, нічийних іграшок, ґаджетів тощо не варто їх рухати, піднімати, заглядати всередину. Негайно зателефонуйте за номером «102» та повідомте про свою знахідку. Цим ви можете вберегти своє життя та оточуючих. Будьте пильні!
Відділ комунікації поліції
Житомирської області