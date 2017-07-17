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На Житомирщині СБУ і Нацполіція затримали банду рекетирів

На Житомирщині СБУ і Нацполіція затримали банду рекетирівОрганізоване угруповання рекетирів під керівництвом «кримінального авторитета», раніше засудженого за розбій та крадіжки, знешкодили у Новограді-Волинському співробітники Управління СБУ в Житомирській області спільно з ГУ Національної поліції.

Організатор банди – ставленик одного зі «злодіїв у законі». Застосовуючи фізичний і психологічний тиск, рекетири змушували місцевих підприємців платити їм «данину» за безперешкодну підприємницьку діяльність.

14 липня ц.р. у Новограді-Волинському правоохоронці затримали трьох членів угруповання під час передачі їм однією із жертв рекету частини щомісячної «данини».

Наразі тривають обшуки за місцем проживання бандитів у Житомирі та Новограді-Волинському.

Вирішується питання про оголошення затриманим про підозру за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

На Житомирщині СБУ і Нацполіція затримали банду рекетирів
На Житомирщині СБУ і Нацполіція затримали банду рекетирів
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