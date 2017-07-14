Розпочалися роботи з реалізації проекту бюджету участі «Польський цвинтар» – історико-культурний музей-заповідник у місті Житомирі.
Проект переміг під час загальноміського голосування у 2016 році. Ідея проектної пропозиції полягає в тому, щоб розчистити Польський цвинтар від зелених насаджень, що безконтрольно розрослися на кладовищі, встановити огорожу та облаштувати пішохідні доріжки для туристів.
Вартість проектної пропозиції становить 999 000 грн.
13 липня відбулася виїзна робоча нарада на територію Польського цвинтаря за участі автора проекту Анатолія Глюзи, голови Координаційної ради Сергія Намєсніка та виконавчих органів міської ради.
«По плану до 25 липня повинні завершити вирізку всіх хворих дерев, огорожу встановимо до 2 серпня. До кінця наступного місяця плануємо закінчити всі поточні роботи з реалізації проекту Польського кладовища», – пояснює радник міського голови Олександр Черняхович.
За результатами наради до 18 липня буде детально прораховано кошторис витрат на встановлення огорожі, її довжину та місце встановлення.
Кладовище було засновано ще у 1801 році і є одним із найстаріших в Україні. Цвинтар прирівнюють до львівського Личаківського кладовища. Там поховані видатні діячі польської культури, які зробили внесок в розвиток міста.
Польське кладовище у Житомирі є пам’яткою архітектури, історії та муноментального мистецтва.
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