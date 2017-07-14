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На Житомирщині поліція забезпечує безпеку паломників (ФОТО)

На Житомирщині поліція забезпечує безпеку паломників (ФОТО)Територією області відбувається піша хода римо-католицьких парафіян, які рухаються до м. Бердичева, де 15 та 16 липня відбудуться богослужіння з нагоди відзначення свята Матері Божої Святого Скапулярія. Поліцейські забезпечують безпеку учасників релігійного заходу та правопорядок.

Колони паломників до санктурії Матері Божої Бердичівської прибувають до м. Бердичева з Хмельниччини, Київщини, Вінниччини, а також з Баранівського, Романівського районів, міст Коростишева та Андрушівки Житомирщини. Очікувана кількість учасників - близько 5 тисяч вірян.

Нині поліцейські супроводжують паломників територією області для забезпечення їх безпеки на дорогах, а також попередження будь-яких порушень.

Також правоохоронці посилять заходи безпеки безпосередньо 15-16 липня у м. Бердичеві. Під час дводенних богослужінь правопорядок забезпечуватимуть близько 100 працівників поліції.

На Житомирщині поліція забезпечує безпеку паломників (ФОТО)
На Житомирщині поліція забезпечує безпеку паломників (ФОТО)
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