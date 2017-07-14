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Під час нічного рейду затримали чергову групу нелегалів-бурштиношукачів

Під час нічного рейду затримали чергову групу нелегалів-бурштиношукачів13 липня поліцейські Управління захисту економіки в області та роти поліції особливого призначення ГУНП Житомирщини під час профілактичного рейду викрили старателів, які займались незаконним видобутком бурштину. На місці події вилучено мотопомпу, пожежні рукави та інший інвентар.

Двох чоловіків, віком 46 та 25 років, поліцейські виявили у лісовому масиві поблизу с. Обища у ході відпрацювання місць можливого ведення незаконного промислу.

У порушників вилучено мотопомпу, пожежні рукави, сачки, лопати, металевий штир та інше. На місці події працювала слідчо-оперативна група Олевського відділення поліції. З’ясовуються усі обставини та особи порушників.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження. Попередня кваліфікація події - ст.15 (Замах на злочин) та ст. 240 (Порушення правил охорони або використання надр) Кримінального кодексу України. Чоловікам може загрожувати як штраф, так і обмеження чи позбавлення волі на строк до 3 років.

Під час нічного рейду затримали чергову групу нелегалів-бурштиношукачів
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