На Коростенщині під колеса іномарки потрапив скутерист (ФОТО)

Унаслідок ДТП 60-річний водій двоколісного транспортного засобу отримав травми та був госпіталізований. Поліцією розпочато кримінальне провадження.
Дорожньо-транспортна пригода сталась 12 липня близько 17.15 на автошляху Виступовичі-Житомир.
На місці події працівники слідчо-оперативної групи Коростенського відділу поліції з’ясували, що водій автомобіля «Hyundai Tucson», 39-річний житель району, рухаючись до с. Веселівки, здійснив наїзд на скутер «Honda» під керуванням 60-річного коростенця, який виїхав з лісосмуги на проїзну частину автодороги.
Унаслідок ДТП водій двоколісного транспортного засобу отримав травми та був госпіталізований до реанімаційного відділення міської лікарні. З місця події поліцією вилучено уламки транспортних засобів та іншу слідову інформацію. Нині триває з’ясування причин та обставин події у рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.
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