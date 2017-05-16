Співробітники ДСНС закликають громадян не провокувати пожежі в екосистемах

Щодня вогнеборці ліквідовують десятки пожеж у природних екосистемах. У більшості випадків причиною масштабних загорянь стає елементарна людська недбалість, коли залишене без нагляду багаття або кинутий на узбіччя дороги недопалок становлять загрозу навколишньому середовищу та життю громадян.
Суха та вітряна погода сприяє швидкому поширенню вогню та нанесенню шкоди природі і людям.
Шановні громадяни!
Служба порятунку закликає вас суворо дотримуватися правил пожежної безпеки та не провокувати пожежі в природних екосистемах. Категорично забороняється розводити багаття поблизу сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав’янистій підстилці.
Під час відпочинку на природі необхідно пам'ятати, що порушення правил пожежної безпеки несе загрозу не лише навколишньому середовищу, але й, в першу чергу, вашому життю та здоров'ю.
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