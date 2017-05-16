Робоча група з децентралізації погодила створення ще 4 громад на Житомирщині

Ще 4 об’єднані територіальні громади планується створити у Житомирській області: Пулинську, Черняхівську, Словечанську та Радомишльську.
Рішення про їх створення прийняли сьогодні, 15 травня, у Житомирі члени регіональної робочої групи під керівництвом голови облдержадміністрації Ігоря Гундича та голови облради Володимира Ширми.
«Реформа децентралізації в області проходить на високому рівні. За результатами 2016 року ми є лідерами у цій реформі, тому що на території області було створено найбільше громад. Цей рік не має бути виключенням, тому що до кінця 2017 року ми плануємо 80% території Житомирщини охопити об’єднаними територіальними громадами. Якщо будемо йти такими темпами, то у нас все вдасться», – зазначив Ігор Гундич.
Члени робочої групи проголосували за внесення змін до Перспективного плану формування територіальних громад щодо створення таких ОТГ:
Пулинська селищна об’єднана територіальна громада: одна селищна рада та 6 сільських рад, загальна кількість населення 11562 особи;
Черняхівська селищна об’єднана територіальна громада: одна селищна рада та 13 сільських рад, загальна кількість населення 17947 осіб;
Словечанська сільська об’єднана територіальна громада: 8 сільських рад, загальна кількість населення 8600 осіб;
Радомишльська міська об’єднана територіальна громада: одна міська рада та 15 сільських рад, загальна кількість населення 25512 осіб.
Крім того, за словами голови ОДА, уже внесені зміни до законодавства, і на сьогодні до нині діючих громад можуть поєднуватися при бажанні інші території – сільські і селищні ради, які хочуть увійти у громаду.
Таке бажання вже виявили Білківська сільська рада, якій робоча група погодила приєднання до Корнинської ОТГ Попільнянського району, та 4 сільські ради, які приєднаються до Лугинської ОТГ.
Разом з тим, члени групи відмовили у створенні 4 громадам Пулинського району – Соколівскій, Куренській, Стрибізькій та Мартинівській – через їх малонаселеність, невеликі території та фінансову неспроможність.